Scontro Fdi-Pd sull'autonomia, Fi conferma i dubbi

Sale lo scontro sulla legge per l'Autonomia differenziata. Botta e risposta tra Fdi e Pd: 'L'Autonomia differenziata era già in Costituzione dal 2001. Votata dalla sinistra e non da noi. Il ddl Calderoli non solo non spacca l'Italia ma la avvantaggia. Se non fosse così FdI non l'avrebbe mai, mai e poi mai approvata. Bonaccini era il tifoso numero uno dell'Autonomia', dice il capogruppo Foti al Corriere della Sera. 'La destra è spaccata di fronte a una legge sbagliata e divisiva e si arrampica sugli specchi. Rispetto al nostro progetto si tratta di due proposte diametralmente opposte', replica Bonaccini su Repubblica. Fi conferma i dubbi: 'È una legge monca, rischiamo la bocciatura. Stop ai negoziati con le Regioni finché non si definiscono i Lep', avverte il vicepresidente della Camera Mulè su Qn. Mentre nella Lega il neoeletto Vannacci spiega ancora al Corsera che non era alla festa di Verona con Salvini e Zaia perchè 'come eurodeputato, mi sto occupando di altre cose'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA