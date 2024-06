Il presidente Mattarella visita il nuovo e-building della Ferrari

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alle ore 18:00 al nuovo e-building della Ferrari a Maranello (MO).

"Abbiamo investito 200 milioni di euro nell'e-building a Maranello", ha detto l'Ad della Ferrari Vigna all'inaugurazione del nuovo impianto produttivo. "I fondi li avevamo, non

abbiamo usato i proventi del bond da 500 milioni lanciato di recente", ha aggiunto il direttore finanziario Picca Piccon.

Nell'e-building saranno prodotte dal prossimo anno la Purosangue e la Sf90 Stradale, dal 2026 la prima auto elettrica che verrà presentata a fine 2025. "Non vogliamo aumentare la capacità produttiva, ma avere più flessibilità per fare personalizzazioni per i clienti", ha spiegato Vigna.

