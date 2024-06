Mattarella a Bucarest: 'La rissa in Parlamento scena indecorosa'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Bucarest, ha incontrato il presidente della Romania, Klaus Iohannis.

Per quanto riguarda la composizione dei vertici europei "vorrei togliere dal tavolo un aspetto: non credo che abbia avuto alcun ruolo quella scena indecorosa che tutti hanno visto e condannato e mi auguro che sia una lezione per i partecipanti", Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda a Bucarest sulla rissa nel Parlamento italiano e se questo abbia avuto un effetto rispetto alle trattative per i vertici europei.

"La composizione dei vertici europei deve evitare fratture" proprio perché l'Europa ha di fronte a sé una serie di "sfide da affrontare velocemente", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto degli elettori. Ma e' importante ricordare che vi e' un carattere irrinunciabile dell'Ue nato da un patto di pace e democrazia e da alcuni valori che sono lo stato di diritto, la coesione sociale, la dignità di ogni persona e la volontà di accrescimento sociale. Chiunque ne faccia parte deve averle sempre come rifermento".





"Vorrei evitare si confondessero piani diversi: ho parlato di velocità riferendomi all'esigenza che l'Ue possa affrontare i problemi, dal clima alla salute, dall'economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi veloci, non ho parlato di velocità nella formazione degli organi dell'Unione, è una cosa diversa". Lo ha precisato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l'incontro a Bucarest con il presidente romeno Klaus Iohannis.

