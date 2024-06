Schlein: 'Siamo determinanti in Ue, gestirò il negoziato'

"Lo straordinario risultato delle elezioni europee ci consegna anche un ruolo determinante sui prossimi equilibri europei. I numeri e la composizione della nostra delegazione ci chiamano alla responsabilità ma ci danno anche forza. Per questo gestirò personalmente il negoziato, essendo molto chiara sulle condizioni che la nostra delegazione porrà per la composizione dei prossimi organismi europei". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la riunione con gli europarlamentari appena eletti.

Un avvertimento a FdI: "Stiamo arrivando". E poi una spinta: "Dobbiamo continuare così, siamo il perno della costruzione dell'alternativa alle destre, non abbiamo messo veti e non ne accettiamo". Sono passaggi dell'intervento della segretaria Pd Elly Schlein alla riunione al Nazareno con i neo eurodeputati. "Clima disteso, di soddisfazione", viene riferito.

Un incontro comunque di lavoro, senza feste o brindisi: "Solo acqua naturale", scherza qualcuno uscendo. Schlein intende avere un ruolo di primo piano nella gestione dei negoziati in Ue. "È giusto così, è giusto che siano i leader", è il commento. E poi Schlein conosce bene dinamiche ed istituzioni europee. Senza considerare che ancora non sono stati definiti i ruoli: anche per quelli nel gruppo e nella delegazione c'è tempo. La linea non cambia: i temi imposti nel dibattito con la campagna elettorale continueranno ad essere quelli da portare avanti in Parlamento, in Ue e nel Paese. Come i diritti: "Il tema del diritto all'aborto è importante per le formazioni progressiste". C'è soddisfazione per il "risultato clamoroso del Pd, che cresce anche in termini assoluti", anche se resta la preoccupazione per un voto europeo a "tinte fosche, visti i risultati dell'estrema destra". Ma il Pd intende "inchiodare il governo sulla questione sociale, con la legge Schlein, la raccolta firme sul salario minimo".

