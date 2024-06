Dopo la rissa in Aulale opposizioni sul piede di guerra contestano il verbale, proposta bocciata

L'Aula della Camera ha bocciato la proposta dell'opposizione di modificare nel processo verbale della seduta di ieri il termine 'disordini' con 'aggressione nei confronti del deputato Donno'. La richiesta era stata avanzata dalla capogruppo Dem Chiara Braga. La proposta non è passata per 42 voti. Dalle opposizioni sono partite urla 'Vergogna!'.

Non si placa la polemica dopo la rissa alla Camera con il deputato pentastellato Leonardo Donno finito a terra, circondato e forse colpito da un leghista e infine portato fuori dall'Aula in carrozzina.

Il parapiglia in Aula è scattato quando il deputato leghista Domenico Furgiuele ha fatto il segno della X Mas rivolgendosi ai banchi delle opposizioni che mostravano il tricolore e cantavano 'Bella ciao'. Il deputato Donno ha cerca di consegnare un tricolore al ministro Calderoli che subito è stato 'protetto' dai compagni di partito. E immediata si è scatena una maxi-rissa a fatica domata dai commessi.

"Io sono stato colpito allo sterno - ha dichiarato oggi Donno - . Poi sono crollato per questo. Ovviamente so benissimo chi mi ha colpito. Ho rivisto anche le immagini per accertare il tutto".

Alla Camera questa mattina si è tenuta un'assemblea congiunta di senatori e deputati del Pd con Elly Schlein sulle riforme del premierato e dell'autonomia all'indomani dell'aggressione dalla quale è emersa la volontà di tenere alta l'attenzione su quanto sta avvenendo e di prendere contatti con le altre opposizioni. "Faremo un'opposizione durissima a una riforma che scardina la Costituzione. Quello che è successo non può passare sotto silenzio, non è stata una rissa ma un'aggressione" ha detto la segreteria PD Elly Schlein all'assemblea congiunta.

Video Rissa in Aula, aggredito il deputato M5s Leonardo Donno

Alla ripresa del lavori in Aula alla Camera sull'Autonomia, le opposizioni si sono iscritte a parlare sul processo verbale contestando il fatto che riguardo alla rissa di ieri si parli di 'disordini'. "Ovviamente - ha detto il deputato Dem Federico Fornaro - quello che è successo ieri non è sintetizzabile nel verbale con la parole 'disordini': il combinato disposto soprattutto riguardo l'ultima fase della seduta è una aggressione. E' una questione di chiarezza tra di noi". Il vice presidente di turno, Sergio Costa, ha ricordato che il processo verbale non riporta le parti in cui la seduta è sospesa. "Non sono stati disordini ma un'aggressione squadrista", ha detto Marco Pellegrini di M5s. "Dalla citazione della X Mas alle aggressioni il passo è stato breve e non si può dire che il deputato Donno ha aggredito Calderoli. Saranno le immagini a dire chi ha fatto un'aggressione ad un deputato inerme che era stato bloccato dai commessi".

Dopo oltre un'ora di lavoro in Aula alla Camera non è ancora stato approvato il processo verbale della seduta di ieri (un procedimento che in genere comporta qualche minuto): le opposizioni sono infatti iscritte in massa a parlare e stanno contestando quanto risulta nel resoconto di ieri, ovvero il termine generico di 'disordini' a proposito della rissa (chiedono che si metta agli atti 'aggressione') ma anche il fatto che si scriva che l'onorevole Donno si è avvicinato in maniera 'veemente' con il tricolore a Calderoli. Le opposizioni chiedono inoltre che si svolga subito l'ufficio di presidenza sui fatti di ieri e non al termine della seduta.



