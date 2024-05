Meloni a Palermo, firma il patto di coesione da 5,5 miliardi

A Palermo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, firmeranno l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sicilia. L'Accordo prevede investimenti finanziati dal Fondo sviluppo e coesione per 5,5 miliardi di euro, per numerosi ambiti di intervento fondamentali per la qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Non disperdere un euro dei Fondi di coesione e sviluppo. "È un fatto di responsabilità fare in modo che in una nazione come l'Italia risorse così preziose non vadano disperse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana, al teatro Massimo di Palermo, ripercorrendo la riforma dei Fondi di sviluppo e coesione. "Dopo un confronto sulla vecchia e la nuova programmazione, abbiamo dato vita al decreto Sud che riorganizza i fondi di coesione e istituisce gli Accordi di coesione: finanziamo progetti proposti dalla Regione e condivisi dallo Stato nazionale. C'è la volontà di mettere in sinergia il lavoro di una Regione con quello delle altre, così l'impatto sul singolo territorio è maggiore - ha aggiunto -. Abbiamo inserito anche i poteri sostitutivi, perché nessun euro di queste risorse deve andare disperso. È successo in passato e non deve più succedere". L'Accordo prevede investimenti finanziati dal Fondo sviluppo e coesione per 5,5 miliardi di euro, per numerosi ambiti di intervento fondamentali per la qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Al Sud spesa per le infrastrutture slegata da popolazione Portata al 40%, spopolamento per assenza infrastrutturale ROMA "Al Sud c'è lo spopolamento, figlio anche e soprattutto dell'assenza di infrastrutture. Se continuassimo a legare la spesa infrastrutturale alla popolazione, avremmo oggettivamente un problema: per questo abbiamo deciso di portare quella percentuale al 40%". Lo ha detto Meloni.

Meloni a Schifani, nessuna lungaggine sulla Zes unica al Sud "La Zes unica del Mezzogiorno è una grande occasione per il Sud Italia, frutto di un ottimo lavoro per cui ringrazio soprattutto il ministro Fitto. Mi sento di tranquillizzare sul fatto che non ci saranno lungaggini, presidente Schifani. Noi garantiremo e stiamo già garantendo con il piano strategico e con 2 miliardi di euro messi con il decreto sui crediti di imoposta sulla Zes unica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni

Schifani, "grazie a governo Meloni per attenzione a Sicilia"

A Palermo la firma sull'accordo Fsc da 6,8 miliardi "Devo un ringraziamento politico al governo Meloni per l'attenzione che mostra sistematicamente non per Schifani o il governo di centrodestra ma nei confronti della Sicilia. Lo registro quotidianamente quando il confronto con i ministri e i sottosegretari del suo governo, ma anche con gli assessori della mia giunta. Siamo una coalizione compatta, la nostra è una sfida importante quella di governare". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo alla firma dell'accordo del Fondo di sviluppo e coesione da 6,8 miliardi, alla presenza della premier Giorgia Meloni, del ministro del Sud e della coesione Raffaele Fitto, del ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci.

"E' una storica intesa. E per questo ringrazio i dirigenti del ministero guidato dall'amico Raffaele Fitto, di cui ho stima politica che si è consolidata in un confronto leale e collaborazione trasparente. Ci sono stati momenti di difficoltà ma abbiamo trovato in Fitto una persona pronta al dialogo. Ho assistito ad altri tipi di confronti con altre Regioni ma non voglio fare paragoni e confronti: noi abbiamo lavorato e abbiamo trovato una intesa. E' giusto che il governo abbia una visione di tutto il territorio nazionale, non ci sposso essere interventi a macchia di leopardo. C'è stata una collaborazione solidale tra organi dello Stato". Così Schifani.

