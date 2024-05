Tajani: 'Il padre di Ilaria Salis fa campagna elettorale contro il governo'

"Le opinioni sono legittime" ma "essendo (candidata) in un partito di opposizione è ovvio che soprattutto il padre" di Ilaria Salis "faccia campagna elettorale contro il governo, perché lei ha ringraziato la nostra ambasciata che ha seguito passo passo la vicenda. Bisogna dire la verità altrimenti si dicono menzogne, io dico la verità, ci sono date giorni e ore e tutto quello che ha fatto l'ambasciata e consolato per Salis è documentato. Abbiamo fatto per lei quello che facciamo per tutti gli italiani nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio 1.

"Noi abbiamo seguito tutti gli italiani" all'estero "e i risultati che abbiamo ottenuto sono sempre stati molto positivi. Abbiamo riportato a casa Alessia Piperno, un'intera famiglia che era in mano ai terroristi in Mali e Chico Forti. Ilaria Salis ha avuto gli arresti domiciliari ed essendoci stata una politicizzazione è chiaro che per il governo era più difficile ottenere i risultati positivi, ma li abbiamo ottenuti lo stesso", ha aggiunto. "Se Ilaria Salis ha commesso dei reati deve essere condannata ma se risulta che non abbia commesso dei reati mi auguro che sia assolta", ha poi sottolineato Tajani.

Parlando delle elezioni europee, "il problema sono i valori, per noi l'europeismo è fondamentale: Id e Alternative for Deutschland, è impossibile per noi qualsiasi forma di dialogo con queste persone. Con Identità e democrazia è assolutamente impossibile dialogare perché sono contro l'Europa, contro la Nato e quindi e come si fa a dialogare con chi la pensa in maniera assolutamente opposta alla tua", ha detto Tajani rispondendo a chi domandava se sia impossibile un dialogo fra il suo partito e Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese.

"Noi siamo il Partito popolare europeo, siamo cristiani, liberali, garantisti, riformisti, europeisti e atlantisti, ma anche quando io vinsi contro la sinistra Id non votò per me - ha sottolineato il leader di Forza Italia -. Da questo punto di vista credo che si debba andare avanti. La maggioranza ideale è liberali, popolari, conservatori. Poi vedremo quelli che saranno i risultati".

