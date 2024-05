Tajani: 'Qualche ignorante si prende gioco della bandiera Ue'

"Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera europea. La bandiera europea non sono dodici stelle su un fondo azzurro. Quella bandiera rappresenta la nostra identità e le nostre radici cristiane", ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, nel corso di un intervento organizzato da Forza Italia a Verbania.



"Le dodici stelle non sono gli Stati, sono le dodici stelle che cingono il capo della Vergine, rappresentano le dodici tribù di Israele, e la bandiera è azzurra perché il manto della Vergine è azzurro. Quella bandiera indica chiaramente quali sono le nostre radici. Per quello va rispettata. Su questo credo debba esserci rispetto e cercare di capire bene chi siamo, perché più sappiamo chi siamo più siamo forti". Alla domanda se nelle sue parole vi fosse un riferimento diretto a Roberto Vannacci o a Claudio Borghi, candidati alle Europee con la Lega che nelle settimane e nei giorni scorsi sono intervenuti sul tema della bandiera europea, Tajani ha risposto spiegando che la frase era "riferita a tutti, affinché tutti sappiano cos'è la bandiera europea".

Tajani è intervenuto anche sulla questione dei diritti Lgbt, dopo la polemica di ieri. "Non confondiamo la teoria del gender con i diritti delle coppie omosessuali, i diritti delle persone omosessuali. Ieri ho ricevuto al ministero l'associazione interna che riunisce queste persone, ho ribadito che per me ogni persona ha il diritto di esprimersi. La teoria gender non c'entra nulla. Io ho la stessa posizione che ha avuto il presidente del Consiglio nella sua dichiarazione".

