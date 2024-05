Rossi: 'Nessun comportamento antisindacale contro lo sciopero'

"Non c'è stato alcun comportamento antisindacale da parte dell'azienda nello sciopero, ma una spontanea presenza che ha consentito di mandare in onda i tg. Una presenza legittima come stabiliscono le sentenze che equiparano la libertà di scioperare a quella di non scioperare. Lo sciopero ha riscontrato un'adesione del 56% su tutti i giornalisti e del 71% se si calcolano solo i presenti. Se l'adesione fosse stata più alta non sarebbe stato possibile mettere in onda i tg. L'affluenza non è stata tale da non consentire di mandare in onda le edizioni più importanti". Lo ha detto il dg Rai, Giampaolo Rossi in Vigilanza.

