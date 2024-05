Rossi: 'Minacce a alcune giornaliste del Tg1 che non hanno scioperato'

"In queste ore ci sono state alcune giornaliste della Rai, del Tg1 in particolare, che non hanno aderito allo sciopero, tra cui Laura Chimenti, che sono state oggetto di aggressioni violentissime e di minacce di morte perfino sui social". Lo denuncia il dg della Rai, Giampaolo Rossi, in Vigilanza, chiedendo alla commissione di esprimere solidarietà verso "giornaliste che hanno deciso di lavorare e che invece stanno subendo un'aggressione per il clima che si è venuto a creare per questo sciopero".

"A nome della commissione, esprimiamo solidarietà alle giornaliste che hanno ricevuto minacce di morte". Lo dice la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, durante l'audizione dei vertici della tv pubblica, dopo la denuncia delle aggressioni da parte del dg Giampaolo Rossi.

