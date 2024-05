Cybersicurezza: Via libera alle ispezioni del ministero sull'accesso alle banche dati

La Commissione Giustizia della Camera approva l'emendamento presentato al testo sulla Cybersicurezza dal deputato di Azione, Enrico Costa, che dà la possibilità agli Ispettori del ministero della Giustizia di fare controlli sull'accesso alle banche dati. Secondo la proposta di modifica, che ha visto contrari Pd, AVS e M5S, le ispezioni disposte dal Ministero negli uffici giudiziari "per accertarne la produttività", oltre "all'entità e alla tempestività del lavoro dei singoli magistrati", potranno anche verificare "la regolarità degli accessi alle banche dati".

Cioè il "rispetto delle prescrizioni di sicurezza" nell'accedere alle banche dati "in uso agli uffici giudiziari". L'emendamento era stato riformulato su richiesta del governo.



Gianassi, emendamento Costa è pericoloso

"L'uso di banche dati riguarda procedimenti penali coperti da segreto e trovo pericoloso che si consenta a un organo politico come il ministero, attraverso l'Ispettorato, che è un organo amministrativo, di controllarlo".

Così il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia della Camera Federico Gianassi commenta l'approvazione in Commissione dell'emendamento presentato dal deputato di Azione Enrico Costa al provvedimento sulla cybersicurezza.

