Premierato:Schlein ai senatori, fermate questa accelerazione. Chiama la piazza il 2 giugno

"Questa assemblea straordinaria risponde a un'accelerazione che vi chiedo di fermare che è dettata dalle ragioni più sbagliate, elettoralistiche e, pensate quanto sono fuori posto quando si tenta di manomettere la Costituzione. Vi chiedo di usare i vostri corpi e le vostre voci per fare muro rispetto a questo tentativo".

Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein all' assemblea straordinaria di senatori Dem contro il Premierato. "Non potendo rivendicare risultati economici e sociali loro cercano di avanzare sul pericoloso terreno di premierato e Autonomia, nel cinico baratto, per avere qualcosa da sventolare alle Europee".

La leader del Pd annuncia che "Il 2 giugno faremo una grande manifestazione a difesa dell'Italia e dell'Europa, contro il premierato e l'Autonomia, perché noi siamo contro la disintegrazione dell'Italia e dell'Europa".

"Dobbiamo fare uscire forte la nostra voce" ha detto Schlein parlando delle iniziative del partito. E concludendo il proprio intervento ha ringraziato i senatori Dem: "in aula metterete la vostra voce e i vostri corpi per fermare questo scempio".

"L'argomento della destra a sostegno del premierato è facile, furbo: è un "decidete voi"; ma dietro c'è un "decido io per tutti e per cinque anni". La democrazia è più complessa, consiste nel fatto che i cittadini entro quei cinque anni possano ambire a incidere e anche a far cambiare idea al governo. Sono i pesi e i contrappesi che la destra chiama lacci e lacciuoli" ha aggiunto Schlein.

E' uno "squallido baratto" quello tra premierato e Autonomia all'interno della maggioranza. In un altro passaggio dell'intervento ha parlato di "cinico baratto" tra i due provvedimenti.

"Dobbiamo anche saper dire (all'opinione pubblica ndr) - ha aggiunto - che il Presidente della Repubblica è quello che in questi anni ha saputo garantire la stabilità del Paese e l'autorevolezza internazionale. E' chiaro che se ci sono due presidenti con una legittimazione diversa, e se il Presidente del Consiglio è eletto direttamente, allora il Presidente della Repubblica non sarebbe piu' in grado di svolgere le sue funzioni, oltre a non poter piu nominare o sciogliere le camere e sarebbe solo un notaio". "Premierato e Autonomia differenziata apparentemente sono in contraddizione l'una con l'altra; ma a una più attenta considerazione non c'è questa contraddizione. L'Autonomia, non mette un euro sui Lep o sul fondo perequativo, e alla fine quello che unisce le due cose è la legge del più forte, la legge del Capo e delle Regioni che hanno più risorse potranno andare avanti lasciando indietro le altre" ha detto la segretaria del Pd.

Premierato: iniziata discussione generale in Aula del Senato

E' ripresa la seduta del Senato dedicata all'esame del ddl sul premierato elettivo. Dopo il voto sulle pregiudiziali di stamattina, è ora iniziata la discussione generale che impegnerà l'intera giornata, fino alla chiusura prevista alle 20.

