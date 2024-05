In Cdm oggi il decreto sugli aiuti all'agricoltura

Il decreto legge sugli aiuti all'agricoltura sarà esaminato dal Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno anche un altro decreto legge in materia di sindacati militari. Non ci sono invece altri due provvedimenti previsti in esame preliminare all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria, che si è svolta in mattinata, ossia un decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e un decreto del presidente della Repubblica per la modifica del regolamento su criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta allo Stato.

