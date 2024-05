Emiliano: 'Per Antimafia disponibile dopo il voto sulla sfiducia'

"Penso che la Commissione abbia preso atto che il 2 maggio devo partecipare alla Conferenza delle Regioni, della quale sono Vice Presidente, e subito dopo alla Conferenza Unificata. Ho già espresso il mio intendimento di essere audito in Commissione dando disponibilità in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra, per tenere distinti i due momenti nel rispetto di entrambe le istituzioni". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dello spostamento della sua audizione in Commissione Antimafia.

La commissione Antimafia nella serata di ieri ha sconvocato la seduta prevista per giovedì 2 maggio, come si legge sul sito della Camera. La riunione era stata calendarizzata per sentire il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che però si era detto "indisponibile" per quella data e aveva chiesto un rinvio.



