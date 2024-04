Schlein: 'Non ci sarà il mio nome nel simbolo, è una proposta divisiva'

"E' stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram.



"Avremo bisogno di tutto il vostro supporto perché se insieme vinceremo l'alternativa c'è già e c'è da domani. C'è tanta voglia di cambiamento e di accendere una speranza".



Confermate le liste approvate all'unanimità dalla direzione di ieri del partito: la segretaria del Pd sarà candidata alle Europee come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole. Sono quindi



L'annuncio di Elly Schlein

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elly schlein (@ellyesse)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA