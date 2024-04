Mattarella: dalla scienza un'allerta sulle armi nucleari

Intelligenza artificiale e armi nucleari al centro dell'incontro, al Quirinale, fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle Accademie dei Paesi del G7, a Roma per la convention organizzata dall'Accademia dei Lincei e in programma per due giorni.

Dalle Accademie arriva "una raccomandazione sull'intelligenza artificiale, tema affascinante che propone il costante interrogativo all'umanità rispetto alle opportunità della ricerca scientifica, con la sollecitazione che se ne faccia un uso positivo e si evitino usi distorti, negativi e pericolosi. Ma questa alternativa è sempre stata presente: la scienza offre opportunità, tocca poi alle istituzioni farne l'uso migliore", ha detto Mattarella rivolgendosi ai presidenti delle Accademie, guidati dal presidente dei Lincei, Roberto Antonelli, e dal vicepresidente, il Nobel Giorgio Parisi.

"Il patrimonio culturale è il giacimento di saggezza dell'umanità. L'andamento dei rapporti fra umanità e cultura assomiglia all'oscillazione del pendolo. Quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale - ha detto il capo dello Stato - emergono, come appare in questa stagione del mondo, scontri, contrapposizioni, guerre, violenze, indifferenza alle ragioni altrui. Quando il pendolo si avvicina, l'umanità segue il progresso e la pace". Particolare attenzione al tema delle armi nucleari ed in particolare, osserva il presidente della Repubblica "all'allarme per gli armamenti, con un imprevedibile ritorno alla minaccia nucleare, accompagnata dalla ricerca crescente di produzione di nuovi armamenti dagli effetti sempre più dirompenti.

A Mattarella sono stati consegnati i documenti prodotti dalle Accademie, e domani, gli stessi testi, saranno presentati all'ambasciatrice Elisabetta Belloni, sherpa del G7/G20 della presidenza del Consiglio.

L'auspicio del Capo dello Stato "è che questi suggerimenti e queste considerazioni vengano accolti integralmente non solo dal G7 ma anche nella cornice del G20 e dell'intera comunità internazionale".

A margine dell'incontro il Nobel Parisi ha osservato che "le sfide che l'umanità ha di fronte posso essere superate e vinte solo basandosi sulle analisi della scienza. Le Accademie del G7 - ha aggiunto il vicepresidente dei Lincei - si riuniscono per sostenere i governi dei maggiori Paesi industrializzati nelle difficili scelte che li attendono per risolvere le crisi attuali e future, analizzandone anche i cruciali aspetti socioeconomici".

Per Antonelli le Accademie "hanno espresso in modo condiviso e determinato l'impegno del mondo della scienza e della cultura a sostegno della pace, del progresso e della cooperazione tra i popoli. L'unica strada per il progresso - ha osservato - resta quella della cooperazione nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e delle Nazioni".



