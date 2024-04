Via libera al regolamento sulla par condicio per le europee in Commissione di Vigilanza. Tutti i partiti di opposizione hanno votato contro il provvedimento dopo l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza.



Nessun accordo tra maggioranza e opposizione in Commissione di Vigilanza sull'emendamento al regolamento sulla par condicio per le europee presentato da Fdi, Lega e Noi Moderati che stabilisce, nei programmi di approfondimento giornalistico, "la necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". La modifica è stata approvata con il voto favorevole della sola maggioranza, mentre la minoranza, dopo averne chiesto il ritiro, ha votato contro. Gli altri emendamenti contestati dall'opposizione sono stati accantonati in vista di una riformulazione.



"Un grave strappo: non c'è stata nessuna volontà da parte della maggioranza di trovare una mediazione possibile. C'è stata invece la volontà di far esondare il governo durante la campagna elettorale eliminando il motivo stesso per cui esiste la par condicio. Cioè si vuole comprimere la voce dell'opposizione e allargare quella della maggioranza utilizzando il governo evitandolo di conteggiare" così i componenti dem nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano, Ouidad Bakkali, Annamaria Furlan, Antonio Nicita, Vinicio Peluffo, Nicola Stumpo e Francesco Verducci che sottolineano che "queste sono le ragioni del voto contrario".



"La maggioranza se n'è infischiata dei nostri appelli e ha votato l'emendamento Filini, il 4.13, che stravolge la delibera azzoppando i presidi della par condicio. Quando vogliono approvare qualcosa che gli interessa procedono come schiacciasassi rifiutando ogni tipo di mediazione". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

