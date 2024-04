Il Papa ai Paesi in guerra, fermatevi per negoziare

"Non venga meno la nostra preghiera per la pace, una pace giusta, duratura, in particolare per la martoriata Ucraina, e per la Palestina e Israele. Lo spirito del Signore risorto illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire gesti che rendano possibili i negoziati. Il Signore dia ai dirigenti la capacità di fermarsi un po' per trattare, per negoziare". Lo ha detto papa Francesco in un nuovo appello, oggi alla recita del Regina Caeli.

