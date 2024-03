Al via la prima Cabina di regia sul Piano Mattei

È in corso a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei, varato dal governo per potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Paesi dell'Africa. La riunione è presieduta dalla premier Giorgia Meloni.



Il governatore della banca d'Italia Panetta: 'Il piano Mattei ha una valenza strategica'

Il Piano Mattei definito recentemente dal Governo italiano può offrire sviluppo e nuove opportunità di diversificazione produttiva e aumento del reddito del continente africano. Condizioni che possono riflettersi in maggiore possibilità di esportazione per l'Italia e i paesi europei. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel discorso consegnato in occasione della conferenza Maeci-Banca d'Italia con i delegati e gli addetti finanziari accreditati all'estero, quest'anno dedicata alla frammentazione economica e ai rischi geopolitici. Oltre che delle infrastrutture materiali - è stato sottolineato - "l'Africa ha bisogno di infrastrutture di pagamento sicuri per le imprese e le famiglie anche per quanto riguarda i pagamenti transfrontalieri e le rimesse degli immigrati". E a proposito della "pressione migratoria" che arriva da quel continente Panetta ha messo in evidenza come "il partenariato con l'Africa ha una valenza strategica perché lo sviluppo di aree ricche di risorse naturali e di popolazione giovane" offre opportunità per tutti e regolamenta l'arrivo di flussi che se da un lato coprono carenze di lavoro in paesi che invecchiano, in caso di arrivi "incontrollati potrebbero creare complessi problemi di integrazione"

Ance, in corso 12 miliardi di commesse in Africa

Circa 12 miliardi di commesse sono in corso da parte delle nostre imprese dell'Ance (5 in Nord Africa e 7 in Africa Sub sahariana) che rappresentano circa il 12% delle commesse totali all'estero. Lo ha detto il vice presidente dell'Ance Federico Ghella durante la cabina di regia sul Piano Mattei a palazzo Chigi. Ghella ha aggiunto, fra l'altro, che "è positiva la scelta della cabina di regia di finanziare studi di fattibilità per opere infrastrutturali offerti dal sistema Italia ai paesi partner, in particolare africani. Una proposta che il sistema delle costruzioni avanzava da anni". "Stiamo lavorando sulla creazione di un Fondo di Investimento in equity, denominato primAfrica, per finanziare infrastrutture verdi nel continente africano". Ance, insieme a Confindustria e Oice, ha promosso "questo strumento innovativo, in procinto di partire con finanziamenti pubblici e privati italiani, europei ed africani. Il Fondo - ha aggiunto - sarà molto utile per ridurre il rischio di costruzione di infrastrutture in Africa realizzate da joint venture italo-africane".

