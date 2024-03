Camera: question time con Salvini, Calderone, Bernini e Roccella

Si svolge oggi, mercoledì 13 marzo, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per una riforma complessiva del comparto della mobilità non di linea, al fine di promuovere concorrenza e innovazione (Pastorella - AZ-PER-RE); sulle obbligazioni contrattuali poste a carico della società Stretto di Messina s.p.a. nel caso di aumento dei costi e di ritardi nell'esecuzione del Ponte sullo Stretto (Bonelli - AVS); sulle iniziative a sostegno dei piccoli comuni per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade (Bof - Lega); sulle misure di sostegno agli inquilini in stato di bisogno e di morosità incolpevole (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).



La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la tutela dei livelli occupazionali presso l'azienda ligure Technisub (Pastorino - Misto-+Europa); sui tempi per l'adozione del decreto legislativo previsto dalla legge n. 32 del 2022 in materia di congedo di paternità obbligatorio (Gribaudo - PD-IDP).

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulla validità dei diplomi di laurea in ambito sanitario, in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria avviata dalla procura di Palermo (Faraone - IV-C-RE); sulle iniziative volte a garantire la qualità dell'istruzione universitaria in ambito sanitario, alla luce di una recente inchiesta giudiziaria della procura di Palermo (Dalla Chiesa - FI-PPE).

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la piena attuazione della normativa in materia di interruzione volontaria di gravidanza (Sportiello - M5S); sulle politiche volte alla promozione e alla valorizzazione del ruolo della donna nella società (Foti - FDI).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA