Il metodo Striano, gli accessi per spiare chi conta

Centinaia di accessi abusivi al sistema informatico delle Segnalazioni di operazioni sospette, sbirciando negli affari e nei conti di politici e vip del mondo dello spettacolo e dello sport. L'uomo chiave dell'inchiesta della procura di Perugia, che indaga sugli ingressi informatici alle banche dati della Procura nazionale antimafia, è il tenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, il quale avrebbe consultato quei file senza averne il titolo. Lo ha fatto almeno ottocento volte in due anni, tra il 2021 e il 2022, ma al momento non sarebbe ancora emersa alcuna attività di dossieraggio e il militare ha sempre sostenuto la correttezza del suo comportamento. C'è anche l'ipotesi degli inquirenti che il finanziere possa avere avuto un mandante, un sospetto che però non ha trovato finora riscontro negli accertamenti dei magistrati.



Tecnicamente Striano, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe potuto consultare quei file su impulso di specifiche indagini che riguardano il riciclaggio nell'ambito di organizzazioni mafiose o per terrorismo, ma non si spiega il perché sulle ricerche di determinate persone che niente hanno a che fare con queste ipotesi di reato. È anche per questo che il punto interrogativo dell'indagine resta come siano state utilizzate le informazioni recuperate nelle banche dati del luogotenente, indagato per accesso abusivo a sistemi informatici, falso e abuso d'ufficio. Si tratta degli stessi reati contestati all'altra figura chiave dell'inchiesta: il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati, il quale allo stesso modo respinge le accuse. Secondo gli accertamenti in alcuni momenti i due avrebbero operato insieme mentre altre volte Striano avrebbe fornito informazioni a giornalisti o ad altri che glielo avrebbero chiesto. L'uomo della finanza avrebbe anche impiegato una piccola parte delle informazioni per scopi personali, anche con un investigatore, e assieme a Laudati, per formare quelle che tecnicamente sono definite richieste di apertura di dossier pre investigativi.



È emblematico il caso delle indagini sul presidente della Figc, Gabriele Gravina: in un atto poi trasmesso a Roma il 23 marzo 2023 e avente ad oggetto una segnalazione per operazione sospetta - secondo gli inquirenti di Perugia - Striano e Laudati "attestavano falsamente che le fonti di innesco dell'attività investigativa" erano "elementi informativi provenienti dalla procura di Salerno e da quest'ultima acquisiti nell'ambito di proprie attività investigative" quando invece "l'origine dell'atto erano le informazioni ottenute" da altra persona "attraverso incontri promossi da Laudati e concordati da Striano nel maggio del 2022".



