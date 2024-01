Pier Silvio Berlusconi: 'La mia posizione sulla politica non è cambiata'

"La mia posizione non è cambiata": così Piersilvio Berlusconi ha risposto a chi gli ha chiesto se ha cambiato idea rispetto alla discesa in politica rispetto a quando gli fu chiesto nei momenti successivi alla morte del padre, "ma vero è che mi tirano sempre in ballo e non parlo solo di stampa, anche personalmente mi tirano sempre in ballo".

"Penso e spero che Forza Italia - ha spiegato l'ad e vicepresidente Mediaset -possa fare un buon lavoro, Tajani è la persona giusta". Quella di Tajani "è una leadership basata su una qualità per me fondamentale che è la serietà" ha aggiunto.

Per l'Ad Mediaset "non si tratta di sostituire la leadership di papà che è impossibile ma di creare le condizioni per una squadra di persone che porti avanti ciò che papà ha creato". A suo avviso, "questa squadra va arricchita con presenze giovani che possano avere una crescita".

"Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto": così Piersilvio Berlusconi, ad del gruppo Mediaset, ha commentato l'operato del governo Meloni in un incontro con la stampa. "Cosa potrebbero fare in più? dal nostro punto di vista una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web, questo è un passo indispensabile verso dove l'Europa deve andare, penso che avere campioni europei in termini di aziende possa essere una risposta importantissima per rafforzare l'Europa".





'Difficiile superare la Rai anche nel 2023'

"Ripetere il risultato nel 2023 è quasi matematicamente impossibile, perché ci sono gli Europei e le Olimpiadi, ma stiamo a vedere": lo ha detto Pier Silvio Berlusconi in un incontro a Cologno Monzese, rispondendo a chi gli ha chiesto se Mediaset riuscirà a chiudere anche quest'anno davanti alla Rai. "Aver chiuso il 2023 davanti alla Rai per prima volta nella storia della tv non è nei nostri obiettivi, facciamo gara con noi stessi da editori, da tv commerciale - ha proseguito il vicepresidente e Ad - l'ascolto è fondamentale per raggiungere i ricavi pubblicitari".

Nell'intero 2023 la raccolta pubblicitaria in Italia per Mfe-Mediaset è cresciuta del 2,8%. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. A livello di gruppo per il 2024 "confermiamo risultato di superare i 200 milioni di utile" senza contributi da parte della Germania, aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale.

'Nessuna offerta ad Amadeus'

"Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. "È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta", aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.

Buoni rapporti con Bonolis e Berlinguer

"Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. "Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma ci sarà l'anno prossimo un'altra edizione di Avanti un Altro. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo", aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo, rispondendo a una domanda sul futuro di Paolo Bonolis e sulle ipotesi di un suo sbarco sulla Rai.

"I rapporti con Bianca Berlinguer sono buonissimi, non ho sfiorato per un secondo l'argomento dei fuori onda di Striscia con lei, penso che sia abbastanza matura da un punto di vista umano e professionale per capire che Striscia fa Striscia e non c'è niente di male". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi incontrando la stampa a Mediaset. "Sono contentissimo di averla in Mediaset", ha aggiunto, spiegando che "il prime time va benissimo".

