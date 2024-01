Bonaccini, alle europee Meloni vuole referendum su se stessa

"Nella storia di candidarsi in tutte le circoscrizioni alle Europee l'ha fatto solo Berlusconi, oggi vuole farlo Meloni che lo vuol fare per fare un referendum su se stessa e sul governo perché non vuole parlare d'Europa, perché se si mette a parlare d'Europa, come dovremmo fare, verrebbe smentita in molte cose cha ha detto e che ha fatto, perché è alleata con chi ha lavorato per demolirla l'Europa". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini, parlando a Omnibus, su La7.

"Noi - è però tornato a ribadire sulla possibilità che anche Schlein si candidi in tutte le circoscrizioni - siamo un grande partito, che ha una classe dirigente molto robusta, se Schlein si vuol candidare ci mancherebbe, personalmente ritengo, come ha detto Prodi che non sia quello che attiene a un partito plurale, come il nostro. Abbiamo un'idea diversa di come affrontare le candidature".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA