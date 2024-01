Tajani: 'Non esistono ipotesi alternative a Cirio e Bardi'

"Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa. Sono i migliori candidati per vincere perché hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche". Così, in occasione del congresso provinciale e cittadino di Torino di Forza Italia, il segretario del partito Antonio Tajani, facendo riferimento alle candidature di Alberto Cirio e Vito Bardi in Piemonte e Basilicata.



"Siamo una forza politica che è in grado di governare il Paese e intende svolgere un ruolo sempre più forte nel governo. Siamo leali, siamo figli del fondatore del centrodestra e per noi non esistono alternative, abbiamo la lealtà tatuata", dice Tajani. "Saremo sempre leali con gli alleati - aggiunge - però siamo diversi, abbiamo una nostra identità che serve ad arricchire e rafforzare l'attività di governo".

