++ Italia Viva, continueremo a votare il ddl Nordio ++

"Continueremo a votare a favore di questo ddl Nordio perché noi siamo garantisti sempre". Ad assicurarlo all'Ansa è il senatore di IV, Ivan Scalfarotto, che già ieri aveva votato con la maggioranza per abolire l'abuso d'ufficio spaccando in Commissione Giustizia del Senato il fronte dell'opposizione che invece ha votato contro. Quindi direte sì anche alla stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni prevista nell'art.2 del testo? "Certo - risponde Scalfarotto - noi siamo contrari a che si massacrino le persone sui giornali" senza neanche una sentenza di condanna. "Guardate cos'è successo in questi giorni con il caso di Simonetta Cesaroni. I giornali hanno accusato apertamente una persona dell'omicidio" senza alcuna certezza giudiziaria.

La Commissione Giustizia del Senato presieduta da Giulia Bongiorno, ha ripreso questa mattina l'esame dei circa 160 emendamenti presentati al ddl Nordio. Dopo aver approvato ieri l'articolo 1 del testo che prevede, tra l'altro, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, ora si è passati all'articolo 2 che riguarda il divieto di pubblicazione delle intercettazioni anche di terzi e la riforma della disciplina della custodia cautelare in carcere.

La seduta è durata poco meno di un'ora per consentire ai senatori di seguire i lavori dell'Aula, ma la Commissione potrebbe essere riconvocata nel pomeriggio. Sono presenti per il governo sia il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, sia il sottosegretario Andrea Ostellari.

"Credo che ci sia un equilibrio in questo provvedimento e tutto procede", ha detto la presidente della Commissione Giulia Bongiorno al termine della seduta. Anche sul fronte delle intercettazioni, ha spiegato Bongiorno, "non ci sono problemi, ma grandi dibattiti e grande ascolto soprattutto da parte del relatore e del governo e si procede come previsto".

"L'abolizione dell'abuso d'ufficio è un atto di civiltà giuridica. Lo chiedono a gran voce sindaci e amministratori di destra e di sinistra, di maggioranza e di opposizione. Fino ad oggi la stragrande maggioranza delle persone indagate e processate per questo reato, scritto male e applicato peggio, sono state assolte, e l'unico effetto prodotto è stato il blocco dei tribunali e delle pubbliche amministrazioni. L'abolizione di questo reato ci permetterà di dare più responsabilità e efficienza agli enti locali e alle amministrazioni", ha commentato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

