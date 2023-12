Gli auguri di Meloni: 'Siano feste di serenità e orgoglio'

"Voglio fare a ogni singolo italiano auguri di buon Natale. Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio. Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l'entusiasmo di ciascuno di noi e allora spero che sia un Natale di entusiasmo, un Natale sereno, che siano feste serene". Lo dice in un videomessaggio sui social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Voglio rivolgere un pensiero particolare - aggiunge - a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali: chi lavora nelle Forze dell'ordine, chi lavora negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all'estero. A loro soprattutto, grazie. E - conclude -, auguri Italia".

