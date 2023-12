La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta alla sede della Conferenza The Expo City per partecipare al vertice globale Cop28. Meloni è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Dopo la foto di famiglia dei Capi di Stato e di Governo prenderà il via la Cerimonia del World Climate Action Summit.





