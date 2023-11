Salvini: 'Serve una riforma della giustizia, da fare con i magistrati'

"Non commento né complotti, né Conte che mi ha mandato a processo, che non è per niente immaginario. C'è bisogno di una riforma della giustizia" che è "da fare insieme a magistrati e avvocati", ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini interpellato alla Stampa Estera sul caso giustizia ed in particolare sull'intervista rilasciata sul tema da Giuseppe Conte.

Poi il ministro su una eventuale privatizzazione che interessasse Fs, ha detto: "Non ho su tavolo" alcun "progetto". "Se ci fosse un progetto che porta un valore aggiunto lo leggerei, ad oggi non c'è, ma non sono pregiudizialmente contrario - spiega . Se domani mi arrivasse un progetto che portasse alla valorizzazione di una parte della rete ferroviaria, con alcuni capitali disposti ad investire, lo leggerei volentieri".

