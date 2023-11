"Contro la violenza sulle donne non sei sola, chiama il 1522".

È lo slogan che ha lanciato il governo per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proiettandolo sulla facciata di Palazzo Chigi. Alla cerimonia presenti la premier Giorgia Meloni, i ministri della Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, e per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, oltre a varie personalità del mondo dello sport.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA