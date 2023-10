Mantovano, siamo preoccupati dalla manifestazione di oggi

"Noi abbiamo deciso di non vietare le manifestazioni, non perché siamo lassisti, ma perché riteniamo che il dissenso anche deciso deve avere i suoi spazi. Dissenso deciso non significa violento, non permetteremo la violazione del codice penale. Mi riferisco alla manifestazione di oggi, siamo preoccupati e il fatto che la Cgil si sia sfilata non è un bel segnale". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano intervenendo all'Assemblea nazionale di Azione.





