Papa: 'Comunione ai divorziati anche senza astenersi dal sesso'

La possibilità che una coppia di coniugi divorziati e risposati acceda alla comunione pur senza astenersi dai rapporti sessuali è "magistero autentico". Lo dice papa Francesco, a sette anni e mezzo dalla pubblicazione della 'Amoris Laetitia', in risposta alle domande avanzate dall'arcivescovo emerito di Praga, card. Dominik Duka, il 13 luglio scorso a nome della Conferenza episcopale ceca. L'esortazione apostolica apre la possibilità di accedere ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia quando, in un caso particolare, "esistono limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpevolezza", dice una delle risposte.

Bisogna considerare, si legge sito del Dicastero per la Dottrina della fede, che si tratta di un processo di accompagnamento che "non si esaurisce necessariamente con i sacramenti, ma può essere orientato verso altre forme di integrazione nella vita della Chiesa: una maggiore presenza nella comunità, la partecipazione a gruppi di preghiera o di riflessione o il coinvolgimento in vari servizi ecclesiali". Siamo in presenza, quindi, di un accompagnamento pastorale come esercizio della "via caritatis", che non è altro che un invito a seguire la strada "di Gesù: della misericordia e dell'integrazione". Come ricorda Papa Francesco nella lettera al Delegato della Regione Pastorale di Buenos Aires - dopo il documento esplicativo dei vescovi locali -, Amoris laetitia si basa sul "magistero dei precedenti Pontefici, che già riconoscevano la possibilità per i divorziati in nuove unioni di accedere all'Eucaristia", purché assumano "l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi", come è stato proposto da Giovanni Paolo II. Oppure a "impegnarsi a vivere la loro relazione... come amici" come proposto da Benedetto XVI. Papa Francesco mantiene "la proposta della piena continenza per i divorziati e i risposati in una nuova unione, ma ammette che vi possano essere difficoltà nel praticarla e quindi permette in certi casi, dopo un adeguato discernimento, l'amministrazione del sacramento della Riconciliazione anche quando non si riesca a essere fedeli alla continenza proposta dalla Chiesa". D'altra parte, il Dicastero sottolinea che l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, è un "documento del magistero pontificio ordinario, verso cui tutti sono chiamati ad offrire l'ossequio dell'intelligenza e della volontà". In essa si afferma che i presbiteri hanno il compito di "accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo". In tal senso, è possibile, anzi "è auspicabile che l'Ordinario di una diocesi stabilisca alcuni criteri che, in linea con l'insegnamento della Chiesa, possano aiutare i sacerdoti nell'accompagnamento e nel discernimento delle persone divorziate che vivono in una nuova unione". Il card. Duka nella serie di domande faceva riferimento al testo dei vescovi della Regione Pastorale di Buenos Aires e chiedeva se la risposta di papa Francesco al quesito della sezione pastorale della stessa diocesi di Buenos Aires, possa essere considerata un'affermazione del Magistero ordinario della Chiesa. Il Dicastero afferma senza dubbio che, come indicato nel rescritto che accompagna i due documenti sugli Acta Apostolicae Sedis, questi vengono pubblicati "velut Magisterium authenticum", cioè come Magistero autentico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA