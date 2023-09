La storia di Filomena, sfregiata con l'acido dal marito

Filomena Lamberti è una donna di Cava dei Tirreni che il 28 maggio del 2012, decide di interrompere la relazione con suo marito, un uomo possessivo e violento che, a seguito della rottura, le sfregia il volto con dell'acido. La donna decide di raccontare la sua storia dal palco della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum che ha aperto la sua seconda giornata di lavori proprio con un panel dedicato alle donne.

"Il mio calvario ospedaliero è finito nel 2017 - racconta Filomena -. Ho subito 30 interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre. Non so se posso mostrare una foto, è un po' forte, perché io voglio far capire una cosa, se questi sono maltrattamenti in famiglia, io vorrei dire…".

Si interrompe così mentre mostra la fotografia del suo volto mentre era ricoverata in terapia intensiva subito dopo l'aggressione. Parole, quelle della donna, accompagnate dall'applauso e la standing ovation dalla platea.



