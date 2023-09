Meloni, non si fa solidarietà con i confini degli altri

Trilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice Med9 di Malta, per discutere l'attuazione del piano in dieci punti presentato dalla presidente della Commissione Europea per consentire alla Ue di affrontare la sfida della migrazione.

Meloni, "on si fa solidarietà con i confini degli altri"

"Non si può fare solidarietà con i confini degli altri". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice Med9 a Malta, parlando delle richieste della Germania sul regolamento delle crisi inserito nel Patto sulla migrazione e l'asilo.

"Ho avuto degli scambi con il cancelliere Scholz nella giornata di ieri. La Germania è arrivata con alcuni emendamenti, uno in particolare, quello che riguarda le ong, per noi rappresenta un passo indietro. Abbiamo chiesto di avere tempo, non si poteva decidere ieri così". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice Med9 a Malta.

È in corso a Malta, a margine del vertice Med9, l'incontro trilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Al centro il dossier migranti e il piano in 10 punti proposto da von der Leyen a Lampedusa.

Tajani: "I migranti siano portati nei Paesi delle Ong"

"Noi vogliamo fare un accordo per un nuovo Patto: le ong che battono bandiera tedesca o di altro Paese raccolgono i migranti e li portano nei loro Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani a 5 Minuti, in una registrazione del programma in onda stasera.

Weber: le azioni delle Ong tedesche non portano al Patto sui migranti

"Azioni unilaterali e non coordinate, come quelle delle navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non avvicinano l'accordo sulla riforma dell'immigrazione. Possiamo ridurre l'immigrazione illegale solo se lavoriamo insieme. Tutti i Paesi devono compiere uno sforzo per lavorare sull'adozione del patto sulla migrazione". Lo scrive su X il leader del Ppe Manfred Weber.

