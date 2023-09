"Invece di chiudersi nel bunker in preda alla paranoia da governo tecnico, Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi farebbero meglio a impiegare il proprio tempo per la manovra di bilancio. Se il buon giorno si vede dal mattino (la Nadef), le prospettive sono decisamente sconfortanti: l'economia si è fermata e la destra non ha la più pallida idea di come rilanciarla". Lo scrive in un tweet il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

