Salario minimo: il testo in Aula alla Camera il 17/10

La proposta di legge sul salario minimo approderà nell'Aula della Camera il prossimo 17 ottobre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

"In capigruppo alla Camera, come M5S abbiamo chiesto che la proposta di legge sul salario minimo, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, venisse calendarizzata al più presto. L'abbiamo ottenuta per il 17 ottobre, nonostante il tentativo di maggioranza e Governo di lanciare la palla in tribuna affidando il dossier al CNEL. La nostra battaglia non si ferma: lo dobbiamo ai quasi 4 milioni di lavoratori poveri del nostro Paese". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri.

