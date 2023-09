E' morto Giorgio Napolitano, il cordoglio delle istituzioni

E' morto Giorgio Napolitano. Il Presidente Emerito della Repubblica si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma dopo una lunga malattia. Accanto a lui i figli Giulio e Giovanni e la moglie Clio. Il cordoglio per la scomparsa dell'ex Capo di Stato è arrivato da tutto il mondo della politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è detto "molto addolorato" e vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni. "Straordinario testimone della vita repubblicana": è stato il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha disposto che ci siano le esequie di Stato e che si mettano bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. La Camera ardente verrà allestita al Senato a partire da domenica.



