Steinmeier, servono regole comuni europee per migranti

"Abbiamo bisogno di regole comuni europee, nel rispetto della verità se vogliamo tenere aperti confini interni Ue abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per consentire ciò". Lo ha affermato il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier nel corso della conferenza stampa tenuta con Mattarella a Siracusa.

"Dal febbraio scorso ci troviamo in una situazione che non avremmo mai voluto vedere, a cominciare dalla guerra in Ucraina.

In Europa dobbiamo occuparci della sicurezza, c'è coesione e compattezza nel sostegno a Kiev. E sono grato al sostegno che l'Italia dà all'Ucraina e di questo la ringrazio",ha detto rivolto a Mattarella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA