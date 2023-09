Meloni, Piano del Mare primo mattone, Italia protagonista

"Il primo mattone" della strategia del governo per il mare è il "Piano del Mare, approvato dal Comitato e che verrà presentato in questa due giorni a Trieste.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il Forum "Risorsa Mare" di Trieste.

Meloni rimarca il "cambio di prospettiva" con "un documento che si occupa di tutti gli aspetti che ruotano attorno alla risorsa mare, con obiettivi che sono ambiziosi". "Il nostro mare è molte cose: è identità, è cultura, è lavoro, è ricchezza. È la linea blu che disegna la fisionomia dell'Italia, rendendola unica. È confine ma anche orizzonte. È protezione e sfida, stimolo continuo a spingerci oltre i nostri limiti. Spetta a noi ora raccogliere questa immensa eredità e portarla nel futuro.

Tracciando così nuove rotte per rendere l'Italia ancora protagonista", il suo auspicio.

La premier sottolinea anche come l'esecutivo abbia "deciso di lavorare perché venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nazione, mettendo fine al paradosso assurdo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il paradosso di un'Italia che ha smarrito la propria identità". "Abbiamo scelto di invertire la rotta, di guardare finalmente al mare come una risorsa che va valorizzata con una visione d'insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA