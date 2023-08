Alla Camera niente sneakers e obbligo di cravatta, l'ordine del giorno di FdI

Niente scarpe da tennis, sia per gli uomini sia per le donne, e per i signori obbligo della cravatta. E' quanto prevede un ordine del giorno a prima firma di Salvatore Caiata (FdI) al bilancio di Montecitorio che si voterà domani in Aula. Il testo - già trapelato nei giorni scorsi - prevede che l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori valutino "l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare anche la formalità dell'esercizio del mandato del deputato e dell'accesso di chiunque nelle sedi della Camera sulla base di un assetto normativo che preveda: il rispetto del decoro formale, tramite il divieto indistinto per chiunque - parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore - dell'utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta acceda nelle sedi della Camera; l'obbligo per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta".

