Meloni: "Non c'è e non ci sarà iniziativa sul concorso esterno"

"Non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico. Per quanto riguarda Nordio, le cose che si devono fare e si fanno, mentre del resto si può evitare di parlare. Nordio ha risposto a una domanda in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ma lui stesso ha detto subito che non era una cosa prevista nel programma di governo del centrodestra, e infatti non c'è e infatti non c'è stato alcun provvedimento su questo". Così la premier Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti su Marina Berlusconi e sul ministro Carlo Nordio.

