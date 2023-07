Accuse governo a magistratura, oggi e domani si riunisce l'Anm

Le accuse rivolte dal governo alla magistratura finiranno inevitabilmente al centro della riunione della giunta dell'Anm , in programma oggi pomeriggio, e del Comitato direttivo centrale dell'associazione, convocato per domani e domenica prossima.

Le riunioni erano state convocate prima delle prese di posizione di Palazzo Chigi e del ministero della Giustizia sulle inchieste che riguardano la ministra Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e quindi su un altro ordine del giorno. Ma è abbastanza scontato che il sindacato delle toghe non possa non prendere posizione su un tema finito in cima all'agenda politica e che mette in discussione l'operato del gip di Roma che ha disposto l'imputazione coatta di Delmastro in relazione al caso Cospito e della procura di Milano che indaga su Visibilia, il gruppo editoriale fondato da Santanchè. (ANSA).