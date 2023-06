Conte, il governo Meloni è allo sbando

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Le ultime 24 ore di un Governo Meloni allo sbando: dimezzano i fondi per i risarcimenti dei gravi infortuni sul lavoro. Non appena lo denunciamo, provano frettolosamente a fare retromarcia. Il Ministero di Giorgetti elogia la riforma del Mes e il Governo Meloni, in imbarazzo dopo le bugie raccontate in pandemia, continua a rinviare le decisioni". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Che continua: "Sul decreto Lavoro, in realtà decreto Precariato, il Governo non ha nemmeno la maggioranza in commissione Bilancio al Senato sui suoi stessi emendamenti.

Parliamo del provvedimento che fa cassa su chi è in difficoltà, dimezzando la platea delle persone in difficoltà economica che ora saranno protette dallo Stato. In mezzo a questo caos, il carovita sottrae 61 miliardi dal conto corrente degli italiani e Meloni - che prometteva 1000 euro con un click a tutti durante il Covid - resta a guardare. È un Governo incapace, inutile e dannoso". (ANSA).