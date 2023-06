Pier Silvio ai dipendenti Mediaset, torniamo a essere azienda viva

"Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza. Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un'azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita". Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha salutato i dipendenti di Mediaset che lo hanno aspettato nello Studio 20 di Cologno Monzese, dopo i funerali, per fargli una sorpresa.

Tra gli altri, era presente anche Gerry Scotti. "Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati", ha aggiunto il secondogenito dell'ex premier nel discorso improvvisato. "Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà".