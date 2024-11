Agenzia cybersicurezza, nessun servizio compromesso

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rigetta ogni insinuazione circa presunte forme di compromissione dei propri servizi digitali". Lo rende noto la stessa agenzia spiegando che non c'è "nessun legame tra i sistemi IT dell'Acn e le figure coinvolte nelle inchieste sugli accessi abusivi". "Le indiscrezioni giornalistiche che sono state affacciate in queste ore anche dalle testate online circa il fatto che i servizi digitali in uso all'agenzia possano essere stati compromessi dalla rete di spionaggio milanese, oggetto delle note indagini da parte della Procura competente, sono completamente destituite di fondamento", aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA