Tajani, cooperazione internazionale fondamentale nelle emergenze

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Abbiamo voluto fortemente che queste giornate di lavoro si svolgessero al nostro ministero perché ritengo che la collaborazione internazionale sia fondamentale per affrontare le emergenze che voi con grande capacità affrontate troppo spesso a causa del cambiamento climatico e non solo. Il tema è di straordinaria importanza e anche di impellente attualità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Panel di Alto Livello sul tema "Cambiamento Climatico, Protezione Civile e Protezione Umana-Verso un'Efficiente Cooperazione Euro-Mediterranea", organizzato alla Farnesina.

"Colgo l'occasione per inviare un messaggio di solidarietà alle famiglie delle vittime e dei feriti delle popolazioni colpite dall'alluvione delle regioni italiane in Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove certamente la Protezione civile italiana ha dato il massimo e devo ringraziare anche il Meccanismo di protezione civile della Ue perché tante squadre di protezione civile e di vigili del fuoco dei paesi europei si sono avvicendate per soccorrere gli italiani vittime dell'alluvione in uno spirito di grande collaborazione", ha aggiunto Tajani.

"Quando ci sono tragedie come queste o quelle che hanno colpito la Turchia e la Siria, a volte non sono sufficienti le organizzazioni nazionali, a volte mancano persone esperte: serve la qualità, l'esperienza e la professionalità. Lo stanno dimostrando le squadre estere venute in Italia. Serve una grande solidarietà e una grande cooperazione internazionale". (ANSA).