(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Via libera alla stretta sui controlli della Corte dei Conti sul Pnrr. Le commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno approvato l'emendamento del governo che prevede lo stop al controllo concomitante sui lavori e la proroga dello scudo erariale. Il decreto è stato poi licenziato dalle commissioni per l'Aula dove approderà lunedì 5 giugno. Nelle stesse ore il governo ha ricevuto la Corte dei Conti a Palazzo Chigi. Alla riunione, durata poco meno di un'ora e mezza, erano presenti il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La delegazione dei magistrati contabili era guidata dal presidente Guido Carlino. Nell'incontro - si legge in una nota di Palazzo Chigi - "sono stati affrontati i temi legati all'attuazione del Pnrr, all'utilizzo del Fondo complementare, all'attività di controllo della Corte dei Conti. È stata condivisa la necessità di una piena e leale collaborazione tra le istituzioni e ribadita la volontà di rafforzare il confronto e il dialogo, con l'adozione, nel rispetto delle competenze, di un modello di relazione e scambio di informazioni più intenso e puntuale".

Verrà inoltre istituito un tavolo con i giudici contabili sulla revisione dei controlli. (ANSA).