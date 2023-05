Tajani, si va verso una proposta di elezione diretta del premier

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Credo si debba andare avanti procedendo di pari passo" con l'autonomia e la riforma costituzionale: "Noi non abbiamo pregiudizi ma mi pare si vada verso una proposta di elezione diretta del presidente del consiglio in modo che ci sia un equilibrio, un governo che dura a lungo al centro e poi una autonomia amministrativa. Noi abbiamo fatto in modo che il testo dell'autonomia fosse equilibrato". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani interpellato dai cronisti sulle riforme. (ANSA).