Question time alla Camera con Roccella e Pichetto Fratin

Previsto oggi alle 15 il question time con i ministri per la Famiglia, Eugenia Roccella, e dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Roccella risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a incentivare azioni di sostegno alla maternità in relazione al codice di autodisciplina per le imprese recentemente adottato (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);

su iniziative in relazione al cosiddetto «evento sulla fertilità» svoltosi recentemente a Milano (Ravetto - Lega).

Pichetto Fratin risponde a interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile (Squeri - FI-PPE);

sulle iniziative normative relative alla modifica della disposizione del decreto-legge n. 176 del 2022 concernente l'aumento della produzione di gas nazionale e il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi (Pavanelli - M5S);

sulla proroga dei termini per la partecipazione ai bandi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pastorella - A-IV-RE);

sulle iniziative per l'approvazione definitiva del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per l'aggiornamento del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di programmare efficacemente interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio (Bonelli - AVS);

sulle iniziative per un efficiente utilizzo dei fondi stanziati per la prevenzione del rischio idrogeologico (Foti - FDI); sull'adozione di una normativa organica a livello nazionale per il contenimento del consumo di suolo (Braga - PD-IDP).