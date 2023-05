Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia del Kuwait KUNA

L'agenzia del Kuwait KUNA e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'accordo è stato firmato in collegamento digitale tra le due agenzie, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Kuwait Carlo Baldocci e dell'ambasciatore del Kuwait in Italia Nasser Sanhat Alqahtani.

L'ambasciatore Carlo Baldocci ha elogiato le solide relazioni bilaterali che legano Italia e Kuwait e ha espresso l'auspicio che i due Paesi intensifichino e sviluppino ulteriormente le reciproche relazioni nei vari settori tra cui stampa e media. Il diplomatico ha sottolineato che la firma dell'accordo esprime la volontà di entrambi i Paesi di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca, attraverso lo sviluppo di relazioni nel campo della comunicazione e dell'informazione, lo scambio di visite di gruppi tecnici e di giornalisti tra le due parti, lo scambio di notizie e informazioni sui media, ecc.

Per l'ambasciatore Nasser Sanhat Alqahtani, "la firma oggi di questo accordo tra KUNA e ANSA è un importante impulso che rinnova e approfondisce la cooperazione professionale, già trentennale, dei due principali riferimenti, attori dell'informazione in Kuwait e in Italia; riflette anche la forte reciproca volontà dei nostri due Paesi di ampliare la cooperazione su tutti i livelli in seno alle proficue relazioni di forte amicizia. La cooperazione tra KUNA e ANSA è anche uno degli aspetti qualificanti e costitutivi dei rapporti e di dialogo e di interscambio culturale e nei vari settori, che legano i nostri popoli e consolida le eccellenti e crescenti cooperazioni nell'ambito delle relazioni istituzionali di cui ci accingiamo a celebrare, l'anno prossimo, la sessantesima ricorrenza".

La direttrice generale della KUNA, Fatima Al-Salem, ha elogiato la profondità e il prestigio delle relazioni di amicizia e cooperazione tra il Kuwait e l'Italia, sottolineando la volontà comune di rafforzarle in vari campi, compresi i media. "KUNA è desiderosa di costruire un'ampia rete di relazioni con ANSA e di rafforzare la cooperazione congiunta, con l'obiettivo di immaginare un futuro evoluto per il settore dei media e dei mezzi innovativi, che lo elevino preservandone missione, valori e obiettivi", ha aggiunto, esprimendo l'auspicio che "l'accordo di collaborazione siglato oggi tra la KUNA e l'ANSA contribuisca a consolidare un modello avanzato di cooperazione mediatica come piattaforma di scambio di notizie e a evidenziare i percorsi di sviluppo, oltre a rafforzare la cooperazione nel campo dell'informazione e migliorare e affinare le competenze degli operatori. La firma dell'accordo rientra nel quadro della volontà di KUNA di rafforzare la sua presenza sull'arena internazionale e di fornire alle agenzie di stampa internazionali, inclusa l'ANSA, tutte le notizie riguardanti gli affari kuwaitiani e di evidenziare il ruolo dello Stato del Kuwait in tutti i campi, specialmente politico, parlamentare, economico, culturale e umanitario".

L'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per il rinnovo di questa collaborazione con un partner storico: "Questo nuovo accordo costituisce una conferma e un ampliamento del lavoro che già da tempo stiamo facendo con KUNA, che rappresenta un importante punto di riferimento nell'ambito dell'area strategica del Medio Oriente.

Oltre ad ampliare la disponibilità di notizie e la conoscenza reciproca tra Kuwait e Italia, questo nuovo accordo costituisce anche l'occasione per lo scambio di esperienze, oltre a un'ulteriore opportunità per lo sviluppo di progetti commerciali a sostegno della comunicazione delle istituzioni e delle aziende dei due Paesi".