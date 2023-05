Iran: Pd, ambasciata a Roma monta telecamera su una forca

"L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra una forca. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dall'ambasciata. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole inequivocabili". E' quanto denuncia il Pd attraverso Lia Quartapelle, vicepresidente Pd in commissione Esteri di Montecitorio. "Subito convocare l'ambasciatore. Intollerabile oltraggio. Manifestare. Questo orrore non è sopportabile", aggiunge il senatore del Pd Filippo Sensi su twitter.